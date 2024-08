Un detingut a Lleida amb més de 3.500 pastilles d’estupefaents amagades al seu vehicle

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest diumenge a la nit una persona per un delicte contra la salut pública després que se li intervingués una gran quantitat de substàncies estupefaents al seu vehicle. Segons ha explicat la policia local, al voltant de les 22.20 hores, a l’avinguda Torre Salses, una patrulla va veure un home indisposat dins un vehicle. En escorcollar-lo es van trobar 228 blisters de 15 comprimits cadascun de Rivotril 2 mg i també dos pots de 50 comprimits cadascun de Trankimazin 2 mg. En total 3.520 comprimits amagats en compartiments del vehicle, per la qual cosa va ser detingut per un delicte contra la salut pública.

Set detencions durant el cap de setmana

La Guàrdia Urbana ha detingut durant aquest cap de setmana sis persones més per diferents delictes, entre els quals hi ha una per tenir vigent una ordre judicial de recerca i detenció o altres per lesions i robatoris.

Així mateix, aquest cap de setmana, entre la matinada del passat divendres i la matinada d'aquest dilluns, s’ha denunciat penalment, en diferents actuacions, un total de 7 conductors. En concret, un per alcoholèmia penal positiva, una per negar-se a efectuar la prova preceptiva, dos per no haver tingut mai permís de conduir i tres per pèrdua de vigència del permís de conduir per pèrdua total dels punts, segons la Urbana. En tres dels casos els vehicles de les persones denunciades van estar immobilitzats al dipòsit municipal i en la resta un conductor substitut se’n va fer càrrec.