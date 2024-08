La intervenció d'un veí va ser clau per salvar el nen que s'ofegava a la piscina del Secà de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La intervenció del Josué, un veí del Secà de 33 anys, va ser clau per salvar un nen de quatre anys de morir ofegat diumenge passat a les piscines municipals del Secà de Sant Pere. La Paeria va informar dilluns que un socorrista va reanimar el nen i que en l’actuació també van intervenir l’altre socorrista i l’equip de taquillers de la piscina però no va fer menció de la intervenció crucial d’aquest banyista.

“Érem amb la família i la meua mare va veure com una dona estava buscant el seu fill a la piscina. Tot seguit em vaig adonar que el nen estava dins de l’aigua, flotava, estava de cap per avall, sense moure’s. El vaig treure de l’aigua i em vaig posar a xisclar per cridar l’atenció dels socorristes, que no se n’havien adonat”, va explicar ahir el Josué, que es va posar en contacte amb aquest diari. En aquest sentit, va afirmar que “no vull cap medalla ni polemitzar amb això però em sap greu que no s’hagi explicat correctament com va passar. Fins i tot la Guàrdia Urbana va agafar les meues dades com a testimoni. El nen no només el va salvar el socorrista”.

Després de ser reanimat, el petit va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova on va evolucionar positivament. L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van felicitar dilluns el socorrista que va reanimar el menor.