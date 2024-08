Acaben abans de termini les demolicions nocturnes per a l'estació d'autobusos de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres nocturnes per demolir diverses edificacions als terrenys en els quals anirà la nova estació d’autobusos van acabar la nit de dimecres a dijous, un dia abans del que s’havia previst. Aquests treballs puntuals, que s’havien de fer en horari nocturn per poder complir la normativa de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), així com per evitar que caiguessin elements a la via del tren, just al costat de les obres, van començar dilluns i han durat tres nits.

Malgrat l’espectacularitat dels treballs i el soroll i pols que van generar, no hi ha hagut gaires queixes per part dels veïns, en part perquè la majoria d’ells van ser informats prèviament per la Paeria. L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va dir que “amb els treballs d’aquesta nit (la de dimecres) ja hem acabat amb les demolicions nocturnes i ara només queda retirar les restes dels immobles enderrocats, que ja es faran en horari diürn, així com la resta de treballs.”

Les obres de la nova estació de busos les està fent la Generalitat, però la Paeria està documentant les restes arqueològiques que han aparegut a Príncep de Viana i que són de l’època medieval. Sobre aquest fet, Iglesias va dir que “estem estudiant si podrien exposar-se en algun lloc de la nova estació”.