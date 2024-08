El lleidatà Estela es perfila com a substitut de Sallent com a cap dels Mossos

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Maria Estela (Alcarràs, 1970) es perfila com a substitut d'Eduard Sallent com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, segons avança aquest dissabte 'El País'. El lleidatà ja va ser cap dels Mossos entre el desembre del 2021 i l'octubre del 2022, precisament amb Sallent com a segon.

Estela va ser destituït com a cap dels Mossos l'octubre del 2022 després d'una reunió amb el conseller Joan Ignasi Elena, en què el lleidatà es va negar a presentar la seua dimissió. El conseller va prendre la decisió de fer fora Estela després de les tensions internes generades pel seu lideratge, amb el pols que va plantejar al conseller d’Interior mesos abans en què amenaçava amb plegar si no es feia fora el comissari Eduard Sallent al·legant ingerències polítiques de l'actual cap dels Mossos.

El relleu d'Elena a la conselleria d'Interior es coneixerà en les pròximes hores o dies, un cop Salvador Illa prengui possessió com a nou president de la Generalitat de Catalunya.

El conseller Elena i el comissari Sallent van encapçalar aquest divendres la roda de premsa d'Interior per donar explicacions pel fiasco de la no-detenció la vigília de Carles Puigdemont, sobre qui va carregar totes les culpes, en una intervenció absent de tota autocrítica. Els Mossos neguen el ridícul malgrat que admeten que “no ho vam veure venir”.

