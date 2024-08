Els pisos amb piscina a Lleida són un 58% més cars que els que no tenen

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu de venda dels pisos que tenen piscina a Lleida ciutat és un 58% més car que el dels que no tenen, segons un estudi del portal immobiliari Idealista, que no ha tingut en compte els xalets. Aquesta diferència en el cost és menor que la mitjana estatal, xifrada en un 65%. Lleida ocupa la cinquena posició en el rànquing, empatada amb Pamplona. El sobrecost més gran del preu per tenir aquesta instal·lació és el de Santa Cruz de Tenerife, on es venen un 108% més cars. El segueixen Terol i Bilbao (un 60%) i Barcelona (59%). A Tarragona la diferència és del 40% i en Girona, del 18%.

En l’altre extrem se situa Madrid, on els habitatges que són al mercat amb piscina són un 3% més cares. A Sevilla la diferència és de l’1%, mentre que en Sant Sebastià i Ceuta el preu no varia. Salamanca és l’única ciutat en la qual costen menys els pisos amb piscina que els que no la tenen.Així mateix, l’informe d’Idealista detalla que a la capital del Segrià disposen de piscina un 14% dels que actualment té a la venda al seu portal, és a dir, alguna cosa més d’un de cada deu. Més que en Tarragona, que són un 8%, i Girona, un 9%. De fet, en els últims anys és més habitual la construcció a Lleida de blocs d’habitatges que disposen de piscina comunitària. A Barcelona el 7% dels pisos disposa d’ella, mentre que a Madrid arriba fins el 15%. En el conjunt de l’Estat tenen un 24% de les que estan en venda. La capital amb més és Alacant, amb el 27%. El segueixen Màlaga (26%), Ciudad Real (19%), Palma (19%), Almeria (18%), Àvila, Saragossa, Valladolid i Conca (amb el 17% en les cuatros).