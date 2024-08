Encreuament de declaracions entre Valls i Palau sobre els últims apunyalaments a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa accidental, Carme Valls, va demanar aquest dimecres al cap de l’oposició, Xavi Palau, del Partit Popular, que deixi de fer “populisme que va en contra de la ciutadania” i “vincular la immigració” amb processos delictius. “No podem posar la por al cos de la gent”, va remarcar, amb referència a les seues declaracions de dimarts passat en les quals Palau va acusar el govern municipal d’“estar de vacances mentre els apunyalaments i la delinqüència van en augment” i de no disposar d’un pla per garantir la seguretat ciutadana”, per la qual cosa va demanar una reunió de la junta local de seguretat.

Valls va posar en relleu el treball de la Guàrdia Urbana i la seua coordinació amb els Mossos d’Esquadra, així com la tasca del conjunt del govern de la Paeria en matèria de seguretat. Va destacar que aquesta àrea disposa d’un pressupost que ha inclòs la millora de tecnologies i més agents per a la Urbana.

Així mateix, va assegurar que a Lleida “l’índex de criminalitat és dels més baixos” i que “és una ciutat tranquil·la”, i va acusar el cap de l’oposició de “fer ús d’un feixisme que fa una mica de por”. Per la seua part, Palau va afirmar no voler entrar en una guerra de declaracions i va lamentar que el govern municipal “faci oposició de l’oposició, en lloc de gestionar la ciutat”. “Potser a la senyora Valls li haurien de fer més por els apunyalaments que Xavi Palau”, va afirmar.