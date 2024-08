Els veïns de Lleida que denuncien que els trens d'alta velocitat esquerden edificis ja són 180

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns d’almenys dos torres d’Artesa de Lleida pròximes a la via de tren d’alta velocitat també tenen esquerdes a les seues cases, igual que els de l’Horta que viuen més a prop del bypass ferroviari. L’alcaldessa d’aquest municipi, Mariona Rebull, va explicar ahir que l’ajuntament va fer una crida per conèixer quants afectats hi ha al poble, i també s’hi han reunit i “els ajudarem en tot el possible”, va assegurar. Les dos famílies damnificades d’Artesa de Lleida s’uniran a les de l’Horta en una reunió que tindrà lloc el 4 de setembre que ve al local de Serrallarga. “Entre cases i magatzems sumem més de 180 afectats, ja ens hem posat en mans d’advocats i crearem una plataforma”, explica la presidenta de l’associació de veïns del Camí de la Mariola, Marina Pifarré.

En alguna de les cases afectades també cauen rajolesAmado Forrolla

Els veïns han costejat un estudi de 4.000 euros per mesurar les vibracions que generen els combois i comprovar si el seu pas és causant de les fissures a les parets de les cases. Jesús Oriol, enginyer d’Acústics Ambient –l’empresa que ha portat a terme l’estudi– va explicar a l’abril que les esquerdes d’almenys 52 cases de l’Horta tindrien una “relació directa” amb el pas dels trens per la via. “La investigació ja està acabada, i ha quedat demostrat que les esquerdes són culpa de l’elevada velocitat amb què els trens creuen el bypass, per la qual cosa només demanem que la redueixin”, afirma Pifarré.

Les primeres denúncies per aquesta raó van tenir lloc l’octubre passat, quan una quinzena d’afectats van explicar a aquest diari que les seues parets s’esquerden des de finals del 2022, quan els trens d’alta velocitat de la companyia italiana Iryo van començar a operar en el trajecte Barcelona-Madrid, passant pel bypass de l’Horta ja que no paren a Lleida. Els veïns asseguren que abans de la liberalització del sector ferroviari, quan només passaven AVE, no hi havia problemes.Per la seua part, l’Administrador públic d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va anunciar al mes de febrer que mesuraria el soroll i vibracions dels trens durant vint-i-quatre hores en nou habitatges de l’Horta de Lleida.

Un Ouigo, aturat més mitja hora al ‘bypass’ al caure’n una peça

El tren va estar aturat durant 38 minuts al ‘bypass

Un tren de la companyia francesa Ouigo va patir una avaria durant la nit de dimarts per la qual va haver de quedar-se parat 38 minuts al bypass de l’Horta, la “variant” que utilitzen els trens de la línia Barcelona-Madrid que no fan parada a Lleida. Concretament, va ocórrer entre les partides del Camí de la Mariola i Empresseguera. Malgrat que veïns van explicar que un senglar hauria pogut creuar la via i xocar amb el comboi, tant Adif com els Bombers de la Generalitat van confirmar que no es va trobar cap animal als voltants ni cap objecte que hagués pogut impactar amb el tren. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va explicar que es va tractar d’una incidència tècnica del tren, i no de la infraestructura. El comboi es va quedar aturat cap a les 22.00 hores de dimarts i va poder reprendre el trajecte després d’una petita interrupció addicional de 10 minuts per fer un reconeixement i comprovar que podia seguir el seu camí.

La incidència va ser mínima i es va saldar amb retards als pròxims tres trens que van passar per Lleida: un es va retardar 15 minuts, un altre 12 i l’últim es va demorar 5 minuts. Així mateix, Adif va explicar que tècnics de manteniment de l’Administrador públic van retirar restes de la peça a les 3 de la matinada, quan no hi havia circulació de trens per la línia d’alta velocitat.Els Bombers van detallar que van rebre l’avís a les 21.58 hores i van destinar una dotació al ser avisats que el tren hauria pogut arrossegar algun objecte o animal, malgrat que el conductor no havia vist res. Van assenyalar que la peça que va saltar va ser la falca davantera i que la van buscar, però no van trobar res.No obstant, veïns de la zona es van queixar que ahir passaven més trens dels habituals, el que van atribuir a aquest incident.