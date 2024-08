Recta final de la urbanització d'un nou carrer en l'accés a Fira de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de reurbanització de l’accés al recinte de Fira de Lleida per l’avinguda d’Alacant es troben en la seva recta final i està previst que quedin acabades al mes d’octubre, segons la Paeria. L’actuació forma part del compromís urbanístic per a la llicència d’un supermercat de l’empresa Mercadona en aquest carrer, a l’edifici de les antigues carrosseries Consa, i comporten la millora de tota la zona.

Pel que fa a la vegetació, està previst plantar-hi un total de 19 arbres, que substituiran els 9 que s’han talat en aquest sector. L’actuació s’aprofitarà per canviar l’espècie, ja que els Acer Negundo són una espècie a reemplaçar, segons preveu el pla de l’arbrat de Lleida, perquè és molt sensible a plagues i a les altes temperatures i la seva fusta és feble.

La nova vorera de l'avinguda Alacant.Ajuntament de Lleida

A l’avinguda Alacant es renovarà i s’eixamplarà tota la vorera del costat nord (on tindrà façana el nou supermercat), que passarà a tenir una amplada d’entre 3,6 i 6,1 metres. També s’ha urbanitzat tot l’espai situat entre el carrer Camí de Picos i el carrer Santa Cecília, que no té nom fixat, on s’ha construït una nova vorera, donant continuïtat als trams existents i a la zona verda que hi ha sobre la vorera. També s'instal·len nous passos de vianants i es renoven les xarxes de serveis. Segons l'ajuntament, ara queda pendent la pavimentació de la capa de rodadura d’aquest tram de carrer i les tasques a la vorera de l’avinguda d’Alacant.