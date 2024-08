La multa mínima a conductors de patinets elèctrics a Lleida és de 60 euros i pot arribar als 200

La majoria de sancions a conductors de VMP són per no portar casc, circular per zones prohibides o anar dos persones al patinet. Així mateix, la Urbana n’ha imposat 20 per conduir-lo un menor de 16 anys sense supervisió d’un adult i unes altres 20 per no obeir un senyal vertical de prohibició. En uns altres 12 casos, la raó va ser conduir de forma negligent, 6 per anar sota l’efecte de les drogues, 5 per no disposar dels llums obligatoris i 4 per alcoholèmia administrativa. Hi ha unes altres 71 sancions de les quals la Paeria no ha especificat el motiu.L’ordenança de circulació tipifica les sancions amb diferents imports. Circular sense casc o portar-lo mal posat està sancionat amb 200 euros, igual que no portar els llums obligatoris. La multa als conductors menors de 16 anys és de 100 euros i l’import per anar dos al mateix vehicle és de 60, igual que per circular per zones prohibides o de forma negligent.