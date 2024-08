La Urbana de Lleida ha imposat més de 550 multes a conductors de patinets elèctrics aquest any

La Guàrdia Urbana ha imposat des de començament d’any una mitjana de més de dos multes al dia a conductors de patinets elèctrics (vehicles de mobilitat personal, VMP). En total, 554 des del gener fins a mitjans d’agost, de les quals més de la meitat (290) són per no portar el casc, que l’ordenança marca com a obligatori. A continuació hi ha les sancions per circular per la vorera, zones per als vianants o altres espais prohibits (81) i per anar dos persones al mateix patinet (45). Entre el gener i l’abril n’hi va haver 208, mentre que en el mateix període del 2023 van ser prop de 300.

Malgrat constatar-se certa tendència a la baixa respecte al 2023, la quantitat de sancions d’aquest any ha pujat gairebé cada mes respecte a l’anterior: la policia local va multar 23 conductors el gener, 40 al febrer, 56 al març i 89 a l’abril. Al maig van ser una mica menys, 77. Finalment, el juny i el juliol van ser els mesos que van acumular més sancions, amb 127 i 105, respectivament. Fins a mitjans d’agost han imposat 37 multes.

L’edil de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explica que la Guàrdia Urbana ha incrementat els controls als conductors de VMP davant de les creixents queixes de veïns quan circulen a pocs metres, per les voreres i amb una elevada velocitat. Així mateix, avança que a partir de la primera sessió del pacte per la convivència i el civisme, que tindrà lloc el dia 17 de setembre a la Llotja, la Paeria iniciarà campanyes de sensibilització per promoure, entre altres coses, un bon ús dels patinets elèctrics. Un integrant de l’associació VMP Lleida reconeix que falta “conscienciació i civisme” entre alguns conductors de patinets, que desconeixen la normativa o no la respecten. Per això, és partidari que els establiments que venen aquests vehicles entreguin un tríptic amb informació bàsica als conductors en el moment en què el compren i insta els conductors que s’informin també pel seu compte per no cometre infraccions.El portaveu també apunta que, malgrat les reformes de carrers amb fons europeus, els usuaris de patinets encara tenen dificultats per circular per algunes zones, al tenir prohibit circular per les voreres i per carrers que no estiguin limitats a 30 quilòmetres per hora. Per exemple, cita la impossibilitat d’anar en patinet de forma legal cap a Rovira Roure una vegada s’arriba a Ricard Viñes des de Prat de la Riba, perquè s’acaba el carril bici.

La penalització mínima és de 60 euros, i pot arribar als 200

La majoria de sancions a conductors de VMP són per no portar casc, circular per zones prohibides o anar dos persones al patinet. Així mateix, la Urbana n’ha imposat 20 per conduir-lo un menor de 16 anys sense supervisió d’un adult i unes altres 20 per no obeir un senyal vertical de prohibició. En uns altres 12 casos, la raó va ser conduir de forma negligent, 6 per anar sota l’efecte de les drogues, 5 per no disposar dels llums obligatoris i 4 per alcoholèmia administrativa. Hi ha unes altres 71 sancions de les quals la Paeria no ha especificat el motiu.L’ordenança de circulació tipifica les sancions amb diferents imports. Circular sense casc o portar-lo mal posat està sancionat amb 200 euros, igual que no portar els llums obligatoris. La multa als conductors menors de 16 anys és de 100 euros i l’import per anar dos al mateix vehicle és de 60, igual que per circular per zones prohibides o de forma negligent.