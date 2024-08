Reobren la causa per una estafa de 60.000 € a un home amb Alzheimer

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha acordat reobrir la causa contra uns acusats d’estafar 60.000 euros a un home amb Alzheimer. En una interlocutòria, el tribunal admet el recurs d’apel·lació presentat per l’acusació i revoca la decisió del Jutjat d’Instrucció 3, que va arxivar el cas al considerar que no havia existit “prou engany”. Un home va denunciar que entre el febrer del 2020 i el novembre del 2021 els acusats li havien demanat diners utilitzant múltiples pretextos i que finalment van aconseguir que els transferís uns 60.000 euros. Els acusats van declarar que efectivament van sol·licitar els esmentats diners i que l’home els hi va donar voluntàriament, sabent que no els tornarien. Encara que la jutge en primera instància va considerar que els acusats no van incórrer en un delicte d’estafa al no haver-hi “prou bastant”, l’Audiència entén que sí que n’hi va haver perquè “es van valer de diversos enganys per convèncer el denunciant que els anés entregant diverses quantitats de diners”. Així, apunta el text que els acusats es van inventar una suposada malaltia greu que afectava la seua filla, l’enterrament de la seua mare i altres accidents greus dels seus familiars. A més a més, l’Audiència té en compte un nou informe que constata que el denunciant presenta una alteració cognitiva moderada, entenent que “les decisions preses l’any 2020 les va fer trobant-se minvades les seues capacitats de raonament complex i de memòria”. Amb tot, estima el recurs i acorda continuar la instrucció de la causa.