El sindicat de la Urbana de Lleida denuncia el consistori de Granollers

Un taller de “tècniques aplicades de guerrilla urbana”, organitzada per la colla dels Blaus a la festa major de Granollers ha generat una gran polèmica, i diversos sindicats policials, uns dels quals és Asigull, majoritari a la Guàrdia Urbana de Lleida ciutat, van presentar ahir una denúncia davant de la Fiscalia al considerar que l’activitat podria considerar-se un delicte d’odi i d’injúries greus contra els cossos i forces de seguretat. Al taller, inclòs en el programa oficial de la festa, se simulava la fabricació d’un còctel molotov i com llançar-lo contra la policia o com fer una barricada amb contenidors.

Sindicats dels Mossos i de policies locals, entre aquests Asigull, han presentat conjuntament a la Fiscalia una denúncia contra l’ajuntament de Granollers i la seua alcaldessa, Alba Barnusell. Uspac, a més, va demanar la dimissió de l’alcaldessa per permetre el que consideren “un acte vandàlic”. En la denúncia, els sindicats lamenten que l’activitat expliqués “tècniques pròpies de la kale borroka” i que s’animés menors d’edat a participar en una pràctica de tirar un còctel molotov a un ninot uniformat com un mosso d’esquadra. Per la seua part, Asigull va considerar el taller “absolutament inacceptable” i alerta que els fets poden constituir una violació de la normativa vigent en matèria de seguretat pública i protecció de menors, ja que els indueix a la comissió de delictes violents. El consistori de Granollers va mostrar el seu rebuig a l’activitat organitzada per aquesta colla i va expressar el seu suport als cossos de seguretat.