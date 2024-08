Setze mossos d'esquadra sancionats a Ponent i el Pirineu per males conductes en quatre anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra ha fet públiques les dades de les investigacions i dels expedients sancionadors contra agents del cos els últims quatre anys. Així, segons les dades que van des del 2019 fins al 2023, en aquest període de temps un total de setze agents destinats a les regions policials de Ponent i del Pirineu Occidental (ara denominada de l’Alt Pirineu i Aran) han estat sancionats per males conductes.

En cinc casos ho van ser per desobediència als seus superiors en l’exercici de les seues funcions i l’incompliment de les ordres rebudes. Segons les xifres publicades, tres agents van acumular dos sancions diferents i a dos se’ls van atribuir conductes considerades molt greus per la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME). Un d’ells va ser sancionat amb 1 any i un dia per haver estat condemnat per qualsevol conducta o actuació constitutives d’un delicte dolós amb pena privativa de llibertat o per qualsevol infracció penal de furt o estafa. Un altre agent va rebre doble càstig per sengles condemnes, una de considerada molt greu, amb una sanció d’1 any i un dia, i una altra de greu, sancionada amb un mes.

Així mateix, dos agents van ser sancionats per condemnes de delictes dolosos, mentre que dos mossos van ser traslladats després d’obrir-los un expedient disciplinari per falta greu per l’actuació amb abús d’atribucions en perjudici dels ciutadans. Així mateix, es va castigar dos agents per fer activitats sense autorització; uns altres dos, per incompliment del seu deure; i també hi va haver sancions per faltes de respecte, actuar contra la dignitat i imatge del cos, faltes d’assistència sense justificar i pèrdua de credencials.Segons les dades fetes públiques, la DAI ha obert en aquests quatre anys quaranta-dos informacions reservades que afectaven cinquanta agents, de les quals 21 han estat sobresegudes o arxivades.