Lectura i jocs de taula preserven la gent gran de la depressió i el declivi cognitiu

Els resultats d’un estudi del grup d’investigació Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA), liderat per Jorge Moya, amb setanta usuaris d’una residència de gent gran indiquen que els qui entre els 30 i els 65 anys van destinar el seu temps de lleure a la lectura o als jocs de taula (el dòmino o la botifarra, per exemple) presenten ara menys símptomes de depressió i un millor estat cognitiu que els qui només miraven la televisió.

Va explicar que durant la investigació van comparar el perfil neurocognitiu i el nivell de depressió dels participants en funció del seu lleure actual al geriàtric “i vam trobar que l’estat cognitiu era millor i la depressió menor entre els qui llegien habitualment i després entre els qui jugaven a jocs de taula, i els qui presentaven un declivi cognitiu major eren els qui miraven la televisió”. No obstant, va apuntar que “això és com l’ou o la gallina, no sabem del cert si tenen més depressió i declivi cognitiu perquè miren la televisió o tenen depressió i més deteriorament cognitiu perquè tenen menys capacitat de fer altres coses i per això miren la televisió”.En tot cas, els investigadors van preguntar als residents amb quina freqüència feien aquestes activitats dels 30 als 65 anys i van constar “un efecte de mediació”, és a dir, haver jugat i llegit en aquella etapa explicava que després als 80 també ho fessin. Al seu torn, “jugar i llegir de 30 a 65 ajuda a interioritzar hàbits per quan arribi el moment en què els faci falta per mantenir el nivell cognitiu i no tenir depressió”. “I els qui sempre han mirat la televisió, després també ho continuen fent, i això explica en part el seu declivi i depressió”, argumenta, i recalca que “si volem tenir una vida més saludable cognitivament i emocionalment de grans, necessitem començar a treballar-ho abans”.En aquest sentit, Moya va afirmar que busquen finançament per replicar aquesta investigació en una mostra més àmplia. “Necessitaríem centenars de participants de tot Catalunya i resta d’Espanya per comprovar si es mantenen els resultats”, va assenyalar, encara que va afegir que “investigadors anglesos, francesos i nord-americans també han arribat a aquestes conclusions”.