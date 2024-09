Un ferit en col·lapsar un sostre de l'antic mercat de la Mariola de Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona ha resultat ferida aquest dimecres al matí en col·lapsar un sostre de l'antic mercat del barri de la Mariola de Lleida, als baixos del número 6 del carrer Venus. Altres cinc persones que estaven a l'interior de l'immoble han resultat il·leses. Segons els Bombers, que han rebut l'avís a les 08.19 hores, la caiguda del sostre s'hauria produït per filtracions d'aigua. L'arquitecte municipal avaluarà l'estat de l'estructura.

Cal recordar que fa anys que el recinte està abandonat i sense activitat comercial i els veïns han denunciat diverses vegades la seua degradació i que bona part de les seues parades estan okupades i hi pernocten persones.

La Paeria va ordenar a principis d'any tapiar-lo i desallotjar-lo pel seu mal estat i arran d'informes que deien que el sostre estava molt afectat per filtracions d'aigües residuals. No obstant, no va rebre resposta per part de tots els propietaris del local i va demanar auxili judicial al jutjat Contenciós, que va respondre que el consistori hauria de fer una denúncia per la via penal. Va ser a inicis d'aquest estiu quan l'ajuntament va iniciar la via penal per desallotjar i tapiar aquest antic mercat i actualment el cas està a l'espera de l'autorització del jutjat.