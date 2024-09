Les entitats prioritzen interpel·lar a "tothom" amb els actes que organitzen per la Diada a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entitats -ANC, Òmnium, Intersindical, Consell de la República, AMI i CIEMEN- tenen el propòsit que els actes que organitzaran per la Diada a Lleida interpel·lin a tothom. Així ho ha afirmat el coordinador de l'ANC a la capital del Segrià, Jordi Alsina, que ha defensat que els "greuges" que viu el territori "els patim tant els independentistes com els que no ho són". Així, Alsina ha dit que no els preocupa l'assistència sinó que les activitats siguin de "qualitat" i que permetin que "tothom s'hi senti identificat". En aquest sentit, ha fet referència a la presència de la pagesia, que serà l'eix reivindicatiu de la jornada. Aquesta arrencarà amb la manifestació que arribarà fins a l'escenari principal.

El coordinador de l'ANC ha defensat que "els greuges que estem patint, sobretot els fiscals, afecten a tots els ciutadans de Catalunya, siguin independentistes o no", per la qual cosa, els actes que s'organitzen busquen posar en "evidència" aquesta situació, sobretot en l'àmbit de la pagesia. Per tot plegat, Alsina ha indicat que els seus esforços se centren en la "qualitat" de les activitats i que aquestes representin a "tothom", restant importància a l'assistència que puguin registrar en la primera Diada descentralitzada que es fa a la ciutat des del 2016.

L'organització espera la presència de la pagesia amb els seus tractors per a la manifestació que arrencarà a les 16 h des de l'avinguda Catalunya, continuarà per la rambla d'Aragó, l'avinguda de Balmes, la plaça de Ricard Vinyes i preveu acabar, cap a les 17 h, a la cruïlla entre l'avinguda d'Alcalde Rovira Roure i el passeig de Ronda, on s'ubicarà l'escenari principal.

A banda de l'acte central, també s'hi faran concerts de grups de proximitat i de diversos estils amb l'objectiu de respondre a la voluntat d'obrir la jornada a tothom i d'obtenir aquest "relleu" de persones durant la jornada, ha detallat Alsina. En aquest sentit, s'espera que els veïns d'altres poblacions lleidatanes es desplacin fins a la capital del Segrià amb autocars. De moment, ja n'hi ha de confirmats procedents de Tàrrega i Balaguer.

D'altra banda, el representant d'Òmnium Cultural a Lleida, Oriol Berenguer, ha destacat que les entitats civils "recuperen la unitat als carrers" i que la ciutat particularment viurà diverses mobilitzacions amb motiu de la Diada. Entre aquestes hi ha la Marxa de Torxes, que es farà el dia previ a la Diada i té la implicació de més d'una trentena d'entitats. "La marxa reivindica la llibertat i un nou marc polític per al país", ha expressat Berenguer.

En aquest cas, el recorregut s'iniciarà a les 20 h, amb l'ofrena floral al convent del Roser i acabarà a la Seu Vella, on una representant del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià llegirà el manifest reivindicatiu.