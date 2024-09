Adeu a una botiga musical històrica

Un altre establiment comercial històric de Lleida ha tancat les portes aquest estiu a la capital del Segrià. Es tracta de la botiga Sounder’s d’instruments i accessoris musicals, al carrer Castella, al barri de l’Escorxador. El negoci va obrir el 1970 de la mà de Simón Parramona, al qual va agafar el relleu el seu fill, l’Agustí, i que actualment ja estava gestionat pel seu net, el Xavier, la tercera generació familiar. La botiga musical va abaixar la persiana al juliol i Xavier Parramona va explicar ahir a SEGRE que “m’agafaré un any sabàtic i veuré cap a on encaro el futur, però no em plantejo per a res tornar a obrir”. Motius personals d’índole familiar van impulsar el tancament d’aquesta botiga d’instruments musicals després de cinquanta-quatre anys oferint també servei tècnic especialitzat.

Parramona, de 52 anys, es va mostrar molt pessimista sobre el futur del petit comerç a les ciutats. “La tendència és a desaparèixer, que les botigues siguin substituïdes per grans superfícies i franquícies. Per a la meua generació, acostumats als bars, petites botigues, quioscos.. resulta molt trist haver de deixar-ho”, va comentar el responsable de Sounder’s, negoci ja en liquidació. De fet, va afegir que “la part romàntica de tancar m’ha afectat, però, d’altra banda, ara m’ha quedat una gran sensació d’alliberament”, va assegurar Parramona, que també va llançar un dard a l’Administració: “Després de dècades cotitzant, ara em trobo sense atur ni ajuts econòmics; el futur és trobar una feina assalariada.”Casa Guarro, al carrer Major, és de les poques botigues musicals que queden a Lleida.