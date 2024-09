Aquest és el preu mitjà d'un lloguer a Lleida ciutat, en un moment d'augment de demanda i de descens d'oferta

La demanda per aconseguir un habitatge de lloguer a Lleida no ha fet més que augmentar els últims mesos i prova d’això és que en el segon trimestre de l’any cada un que s’arrendava tenia una mitjana de 49 interessats els primers 10 dies que estava al mercat.

El preu mitjà d'un lloguer és de 673 euros, segons l'Observatori de Lloguer.

Les claus, són:

Augment de la demanda: L’interès per aconseguir un habitatge de lloguer s’ha disparat els últims mesos a Lleida. A principis d’any hi havia 20 interessats per cada habitatge de lloguer, però al juny aquesta xifra va augmentar fins als 49, més del doble.

I descens de l’oferta: Per contra, en els últims cinc anys l’oferta del mercat del lloguer a Lleida ha passat de 6.520 habitatges a 4.774. Són 1.746 menys.

Causes d’aquesta situació: Des del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida apunten que la pujada dels tipus d’interès de les hipoteques, l’interès per llogar per part de treballadors i estudiants i el fet que molts propietaris han retirat els seus pisos del mercat per les lleis que limiten els lloguers són les causes d’aquesta situació.