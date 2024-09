Oberta una nova convocatòria d’FP a Catalunya amb gairebé 20.000 places vacants

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Conselleria d’Educació i FP de Catalunya ha obert aquest dijous una nova convocatòria de Formació Professional amb un total de 19.514 places vacants en cicles de grau mitjà i grau superior, informa en un comunicat. Segons apunten des del departament, es tracta d’una repesca per als 31.404 alumnes aspirants que no havien aconseguit plaça entre les seues deu primeres opcions, però també es poden apuntar estudiants que no s’havien presentat a l’altra convocatòria. Del procediment de preinscripció, en grau mitjà han quedat 9.020 vacants i en grau superior 10.494, "que estan disponibles per a l’alumnat que vulgui optar una vegada iniciat el curs".

Dels 31.404 alumnes que es van presentar a l’inici del procés, s’han validat 16.914 sol·licituds i podran accedir a alguna de les vacants disponibles, i el departament recorda que l’alumnat que no hagi participat encara en el procés també podrà presentar sol·licitud, així com els que no van obtenir validació de la seua sol·licitud.

Places disponibles

Les vacants de grau mitjà són: 1.025 de Gestió administrativa; 995 de Sistemes microinformàtics i xarxes; 590 d’Atenció a persones en situació de dependència; 544 de Cures auxiliars d’infermeria; 492 de Guia al Medi Natural i de Lleure; 418 d’Activitats comercials; 344 d’Electromecànica d’automòbils; 319 de Perruqueria i cosmètica capil·lar; 307 d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques; i 272 de Manteniment electromecànic.

En grau superior hi ha 854 vacants d’Administració i finances; 643 d’Integració social; 572 d’Educació infantil; 437 d’Automatització i robòtica industrial; 318 de Màrqueting i publicitat; 267 de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i 267 web; 246 de Comerç internacional; 244 de Programació de producció en fabricació mecànica; i 232 de Mecatrónica industrial.

Fins al dilluns 16 de setembre els interessats podran presentar les sol·licituds; el 19 es publicarà la llista d’admesos; el 25 es publica l’assignació; i del 26 al 30 de setembre es matricula l’alumnat assignat en el procés de gestió de les vacants.