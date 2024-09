Tornen les novatades a la canalització del riu a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenes de joves van participar aquest dijous en les novatades a la canalització del riu Segre a Lleida, coincidint amb l’inici del curs universitari.

El nou curs va començar aquest dijous per als alumnes de Formació Professional amb la paradoxa que encara hi ha 1.943 places vacants als centres de la província, mentre que centenars d’alumnes que en les dos tandes d’assignació prèvies no van ser admesos en cicles formatius amb overbooking no podran matricular-se i començar el curs fins a l’octubre.

El departament d’Educació va publicar ahir les vacants, que ascendeixen a 19.514 places a Catalunya, i va obrir un tercer procés de sol·licituds de preinscripció que es tancarà dilluns vinent. Aquesta ampliació és accessible tant per als alumnes que ja es van presentar a l’inici del procés com per a aquells que no hagin participat fins al moment. Més informació