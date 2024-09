Presó per al detingut per apunyalar l'amo d'un bar a Pardinyes

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Instrucció de Lleida de guàrdia va decretar ahir l’ingrés en presó comunicada i sense fiança per a l’home de 65 anys, i amb nacionalitat espanyola, detingut dijous passat per apunyalar l’amo d’un bar a Pardinyes. El magistrat va adoptar aquesta mesura, com va sol·licitar la Fiscalia. La causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi, un delicte lleu de danys i un altre de lesions.

Els fets van tenir lloc cap a les 17.00 hores en un bar del carrer Tarragona, quan l’acusat va entrar i va atacar el propietari, que va insultar per la seua raça i religió. L’agressor va fugir cap a casa seua, al carrer Anastasi Pinós, on es va atrinxerar i es va negar a obrir la porta als agents de la Guàrdia Urbana (vegeu SEGRE d’ahir).Finalment, el detingut va obrir la porta del seu domicili i es va abalançar sobre els agents, que va atacar amb un pal, i un d’ells va resultar ferit al cap. Després de ser reduït, davant del seu estat d’exaltació va ser traslladat en ambulància, on va continuar insultant els policies i els sanitaris. La víctima, de 39 anys i nacionalitat marroquina, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova per ser atesa. Va ser atacada al pit i va patir ferides a les mans a l’agafar la fulla del ganivet per defensar-se. La víctima va rebre l’ajuda de diversos veïns, que van ser clau per explicar cap a on havia fugit l’agressor.