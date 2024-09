La Paeria de Lleida demanarà a l'ACA que pugui actuar per reobrir la via verda del Camí del Riu que bloquegen uns veïns

Publicat per acn

L'Ajuntament de Lleida demanarà a l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que li encomani la protecció i el manteniment de la servitud de pas al costat de la llera del riu Segre per on discorre el Camí del Riu, per tal de poder mantenir el pas obert en tot el seu recorregut.

Actualment, aquest sender es troba tallat pels propietaris d'una finca, situada prop de la sortida del parc de la Mitjana, que no respecten aquest dret de pas pel seu terreny –establert per llei– impedint el pas de vianants i ciclistes amb tanques.

L'ACA és l'òrgan competent per gestionar la franja de domini públic de cinc metres al costat de la llera del riu, per on transcorre el camí, de manera que la Paeria no hi pot intervenir directament sense el seu aval previ.

"És voluntat de l'Ajuntament resoldre tan aviat com sigui possible el conflicte amb els particulars que mantenen tancada la finca, i poder obrir el pas, perquè tothom pugui gaudir del Camí del Riu", ha destacat la tinenta d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana i Espai Agrari i Sostenibilitat, Begoña Iglesias, que ha afegit que es posarà en contacte amb el director de l'ACA per abordar el tema.

La regidora també ha afegit que la Paeria ja va requerir l'any passat a l'ACA que dugués a terme les actuacions necessàries per tal de fer respectar el dret de pas i resoldre el conflicte.

De fet, la setmana passada un centenar de persones es van concentrar en aquest punt per denunciar que els propietaris de la finca, que han portat el cas a la justícia, fa tres anys que mantenen el tall del sender.

El Camí del Riu té una longitud de 15 quilòmetres i discorre entre el meandre del Segre, al límit del terme municipal amb Corbins, fins als Aiguamolls de Rufea i l'ermita de Butsènit.