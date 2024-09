Una cinquantena d'agents i controls amb detectors de metalls per a l'Obert del Centre Històric de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha previst un ampli dispositiu de seguretat per a l’Obert del Centre Històric. La Guàrdia Urbana de Lleida, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i en coordinació de la Regidoria de Festes, ha previst una cinquantena d’efectius que faran controls policials aleatoris en els principals punts neuràlgics de la festa, sobretot pel que fa a la tinença d’armes blanques, segons ha explicat el consistori.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat de les tinentes d’alcalde Carme Valls i Cristina Morón i del regidor de Festes, Xavi Blanco, ha presidit la reunió de coordinació entre totes les àrees municipals que participen en l’organització de l’Obert del Centre Històric.

Segons la Paeria, el dispositiu de seguretat és molt similar al de l’any passat, tot i que hi ha un reforç extraordinari als punts que es consideren més rellevants des del punt de vista d’interès policial. En aquest sentit, es destinarà una cinquantena d’efectius –patrulles i policies amb rondes a peu– que vetllaran, en concret, per evitar l’entrada d’armes blanques amb controls amb detectors de metalls.

Així, s’ha previst fer un tancament no físic, tipus embut, en els llocs on hi hagi molt flux de persones, on es posaran tanques amb persones de seguretat de l’empresa privada i agents de policia situats estratègicament que aniran fent controls aleatoris.