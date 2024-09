Concentració contra l'intent d'assassinat racista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quarantena de persones es van concentrar ahir a la tarda a Pardinyes per condemnar l’intent d’assassinat racista que hi va haver el passat 12 de setembre al barri quan un home de 65 anys en va apunyalar un altre de 39 i el va insultar fent referència a la religió musulmana de la víctima. El presumpte agressor ha estat empresonat. Sota el lema Racisme, ni a Lleida ni enlloc es va llegir un manifest en el qual es va denunciar que “l’intent d’assassinat no és un fet aïllat, al contrari, està totalment connectat a les mobilitzacions racistes protagonitzades per alguns veïns de Cappont contra l’obertura d’un oratori o al mateix barri de Pardinyes contra l’alberg de temporers que finalment no ha estat construït”. Tretze organitzacions es van adherir al manifest conjunt: PAH, Òmnium Lleida, Fruita amb Justícia Social, Unim Cultures, Ateneu la Baula, Ndiatiguia, CUP, Escola Popular de Balàfia, CGT Lleida, Organització Juvenil Socialista, CNT Ponent, Endavant Ponent i Nostàlgia Lleida.

Així mateix, també van denunciar que el dia 8 jutjaran un membre de la PAH per “defensar un temporer”.