Sant Miquel aixeca el teló amb el cartell de complet

La Fira de Sant Miquel-Eurofruit ha tornat a omplir el 100% del seu aforament amb 291 expositors, més de mig centenar d’activitats i congressos paral·lels i en algunes jornades tècniques ha hagut de penjar el cartell de complet per evitar que hi hagués overbooking. Així ho va assegurar ahir el director de Fira de Lleida, Oriol Oró, que va detallar que “ho tenim tot preparat i segons el previst per a la setantena edició de Sant Miquel, que preveiem que transcorri amb normalitat i que la meteorologia ho respecti, ja que en principi no es preveuen ni tempestes ni gaire calor”. Va assenyalar que tots els expositors ja eren ahir a la capital, “de forma que potser aquests dies pot resultar difícil aconseguir plaça en un hotel de la ciutat”, i va destacar l’interès que ha aixecat Sant Miquel aquest any entre el sector agroalimentari i tecnològic. “L’interès per la fira ha augmentat tant que en algunes xarrades i sessions hem hagut de tancar les inscripcions per evitar l’overbooking, per la qual cosa s’espera molta assistència tant del públic especialitzat com el general”, va assegurar Oró.

La inauguració de la fira serà avui a les 11.00 hores i anirà a càrrec del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Diumenge a la tarda la clausurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa.