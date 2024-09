ERC denuncia que l’ajuntament de Lleida adjudica a dit un contracte de 15.000 € a un edil del PSC a Alcarràs

El regidor d’ERC Xavier Estrada ha denunciat en el ple de l’ajuntament de Lleida que la regidoria d’Esports ha adjudicat de forma directa un contracte de 15.000 euros a un regidor del PSC a Alcarràs per a la revisió, actualització i redacció final del pla estratègic de l’esport. Es tracta de Josep Enric Barri, que forma part del comitè estratègic de l’esport que ha posat en marxa el govern de la Paeria, del PSC. En la seua intervenció, Estrada, que no ha dit explícitament ni el nom de l'adjudicatari ni l'ajuntament d'on és regidor, ha afirmat que aquest contracte "fa molt mala pinta" i ha donat a entendre que el portaran a l’Oficina Antifrau de Catalunya. "S’ha adjudicat de forma directa sense haver justificat de cap manera les raons tècniques", ha manifestat, i acusat a l’alcalde de "governar per als seus amics" indicant que "si llegim la part del decret en la qual s’intenta justificar l’adjudicació directa no podem pensar cap altra cosa que en un govern entre amics". Per això l’ha acabat citant a optar per la possibilitat d’anul·lar el contracte i convocar un concurs públic. L’alcalde, Fèlix Larrosa, s’ha limitat a contestar que preguntarà sobre aquesta qüestió a la regidoria d’Esports.

D’altra banda el ple ha aprovat per unanimitat la cessió d’un solar a La Bordeta per a la nova comissaria dels Mossos i el reglament de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics, que passarà a ser de pagament.