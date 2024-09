Marta Vilalta: “L'acord és per recaptar tots els tributs”

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, en la seua visita ahir al certamen, va instar el PSOE a “anar per feina” amb el finançament singular de Catalunya i va remarcar que l’acord preveu que la Generalitat recapti tots els impostos. Vilalta va replicar d’aquesta manera a la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, que el va limitar a l’IRPF. “L’acord és molt clar i explícit: poder recaptar tots els impostos per part de Catalunya. És transparent, està pactat i és el que s’haurà de complir”, va subratllar. A més, va reclamar a Junts que es posicioni. “Que decideixi si volen estar al costat de fer possible el nou finançament just i singular o al costat de Vox i PP posant pals a les rodes”, va assenyalar.

Així mateix, va animar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a regular els lloguers de temporada a Catalunya, si el PSOE no ho pot fer al Congrés.Respecte al congrés d’ERC del 7 d’octubre, va demanar “màxima positivitat, proactivitat i respecte” a totes les candidatures. Creu que és una oportunitat per enfortir el partit i va animar a debatre com “reconnectar” amb la ciutadania.D’altra banda, tant Vilalta com la senadora republicana Sara Bailac van demanar al conseller i al ministre d’Agricultura que passin “de les paraules als fets” i concretin el calendari per a la modernització del Canal d’Urgell, amb el consens dels regants, així com la inversió prevista.