Cau a Lleida un grup que es dedicava a cometre robatoris en l’àmbit rural

Publicat per Albert Guerrero Periodista Imatges de Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Fraga i de Lleida i la Guàrdia Urbana de Lleida han dut a terme aquest dimecres al matí un ampli dispositiu per desarticular un grup criminal que suposadament es dedicava als robatoris amb força a l’entorn rural. Hi hauria almenys sis persones detingudes. Desenes d’agents de vàries unitats d’ambdós cossos han practicat escorcolls, un dels més importants ha tingut lloc en una finca on hi ha trasters situada al costat de la carretera LP-9221, entre el barri de Pardinyes y Llívia. També s’ha practicat almenys un registre en un domicili de la capital del Segrià. La causa està oberta pels delictes de robatori amb força i pertinència a grup criminal. Els robatoris s’haurien comès en localitats lleidatanes y també de la demarcació d’Osca.

En l'edició de SEGRE d'aquest dijous publicarem informació ampliada