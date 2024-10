Onze joves milloraran espais públics de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una brigada d’onze joves d’entre 18 i 30 anys que es troben en situació de vulnerabilitat portaran a terme aquest any millores en jardineria i manteniment dels espais públics a la ciutat. Es tracta de la Brigada Jove de la regidoria de Joventut, un projecte de formació prelaboral, competències transversals i servei a la comunitat. El projecte, que compta amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), compleix aquest any la cinquena edició. Dels cinquanta-dos joves que hi han participat des dels seus inicis, un total de nou ja han trobat una feina.

Els joves se centraran aquesta tardor en la pintura del mobiliari urbà i l’arranjament de la plaça de les Valls, a Ciutat Jardí, on adequaran una superfície verda de més de 170 m² que inclou la construcció de nous parterres de fusta, nous arbres i un sistema de reg.