Empreses dedicades al transport i les telecomunicacions de Lleida alerten de la falta de treballadors a la demarcació

PIMEC Lleida, la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), el gremi d'instal·ladors AGRISEC i l'Associació Provincial d'Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera ASOTRANS han alertat de la falta de conductors de vehicles pesants i operadors de telecomunicacions, així com les dificultats per trobar nous treballadors malgrat les possibilitats d'incorporació al mercat laboral. Els empresaris asseguren que la demarcació necessita 225 camioners, una xifra que podria augmentar els pròxims anys per la manca de relleu generacional, i entre 3.000 i 4.000 operadors. Els dos sectors també han posat sobre la taula la necessitat de formar joves de manera "urgent" amb les diferents ofertes de graus d'FP disponibles.