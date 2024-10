Oposicions a administratiu del Govern, sense incidències i amb 442 aspirants a Lleida

Publicat per S. ESPIN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 75,5% de les 586 persones convocades a Lleida a les oposicions al cos administratiu de la Generalitat, és a dir, 442, es van presentar ahir a les proves, que es van efectuar a l’edifici Polivalent I del campus de Cappont de la Universitat de Lleida. A tot Catalunya, van acudir-hi 3.968 aspirants dels 5.409 convocats, un 73,4%. De fet, Lleida va ser la província amb un percentatge més elevat de candidats presentats, al davant de Tarragona (74,6), Girona i Barcelona (les dos amb un 72,9%). Tots opten a 598 places, de les quals 329 són de lliure accés i 269 per a promoció interna i no s’han fet públiques encara quantes correspondran a Lleida. A la capital del Segrià s’hi va presentar el 77,9% dels que opten a les places de lliure accés (per sobre de la mitjana del global de Catalunya, que va ser del 75,6%) i un 64,1% dels de promoció interna (per sota de la mitjana del 65,8%).

Els exàmens a les quatre demarcacions es van desenvolupar “sense incidències i amb normalitat”, segons va indicar Alícia Corral, secretària d’Administració i Funció Pública, a diferència de les oposicions celebrades l’any passat durant el pla d’estabilització del personal de la Generalitat, que van ser un caos organitzatiu. “Hem convocat les primeres oposicions de la Generalitat després del procés d’estabilització. Des de fa una dècada que no es feia aquest tipus d’oposicions ordinàries”, va destacar Corral. La convocatòria inclou per primera vegada un 15% de places addicionals per cobrir futures vacants (90) i agilitzar la incorporació dels professionals.

Les persones que aconsegueixin les 598 places després de les proves d’ahir prendran possessió el mes de maig de l’any vinent i hauran de fer un curs obligatori per reforçar els valors del servei públic.Aquesta oposició arriba després dels processos d’estabilització per reduir la temporalitat en l’administració, que actualment està en el 7,25% del personal estructural. Els propers dies 19 i 20 estan programades proves per a 662 places del cos superior d’administració. El Govern ja va anunciar que convocaria en total 3.000 places públiques.

“Hi havia preguntes i opcions de resposta llargues i confuses”

Opositors consultats per aquest diari van corroborar que el desenvolupament de les proves va ser correcte i van apuntar que l’examen teòric (un test amb 60 preguntes) va ser “més difícil” que el pràctic (un altre test, amb 25). D’altres van afegir que hi havia “enunciats de preguntes i opcions de resposta llargues i confuses”, que dificultaven la comprensió i podien induir a error si no es llegien amb atenció. Alguns aspirants van afirmar que ja es van presentar a les oposicions del procés d’estabilització i algun s’ha inscrit també a proves d’altres administracions, per provar sort, perquè part del temari és comú.