El nou pla de mobilitat de Lleida vol reduir a la meitat els desplaçaments en vehicle privat

El nou pla de mobilitat de Lleida preveu reduir a la meitat el nombre de desplaçaments amb vehicle privat per la capital ciutat, així com doblar l’ús del transport públic i la bicicleta. Uns objectius que ha detallat aquest migdia la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, després d’aprovar inicialment el document en comissió informativa, que preveu que "el 55% de la mobilitat de Lleida ciutat sigui a peu, el 20% en transport públic, un altre 20% en vehicle privat i un 5% amb bicicleta o patinet elèctric". Uns objectius per als quals Morón no va posar un calendari de compliment, però ha assegurat que són "fàcilment assequibles". Tanmateix, els estudis que la Paeria ha encarregat a la consultora Doymo per fer el nou pla de mobilitat detallen que actualment els desplaçaments en vehicle privat (302.898) representen el 40,62% de tots els que hi ha a la ciutat, de manera que per complir els objectius del document s’haurien de reduir a més de la meitat per arribar al 20%. D’altra banda, els viatges en transport públic suposen el 9,1% del total (69.426), i s’haurien de doblar per complir la meta que preveu la nova normativa.

Quant a la mobilitat amb bicicleta i patinet elèctric, representa el 2,05% del total (13.827), per la qual cosa deurien més que doblar-se per assolir el 5% que preveuen els estudis del pla. No obstant, cal destacar que des de 2009 la mobilitat amb aquest mitjà de transport ha augmentat un 264%, ja que el 2009 amb prou feines es comptabilitzaven 3.700 trajectes. Finalment, els desplaçaments a peu actualment representen el 48,23% (306.147) i haurien d’arribar al 55%, pel que és la modalitat de transport que té "més fàcil" complir les metes del nou pla.

Paral·lelament, Morón ha informat que aquesta nova normativa, que s’aprovarà en un ple extraordinari la propera setmana, "suposarà un canvi de paradigma en la mobilitat de Lleida" per fer una ciutat "més pacífica, més sostenible i amb menys soroll". Ha detallat que el pla preveu, entre altres actuacions, elaborar un pla de camins segurs i completar els itineraris escolars; elaborar un pla director de la bicicleta i aparcaments segurs; un estudi per reelaborar la xarxa d’autobusos urbans i implementar un bus llançadora a Ciutat Jardí, entre altres mesures.

Implantació de la Zona de Baixes Emissions

D’altra banda, en la comissió informativa d’aquest migdia també s’ha aprovat inicialment la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la primera fase de la qual entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2025. Aquesta afectarà al Barri Antic amb l’avinguda de Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran i les avingudes de Blondel i Madrid com a límits. En aquesta primera fase no podran circular per aquesta zona els vehicles que no estiguin matriculats a Lleida i no tinguin cap etiqueta ambiental (els turismes i furgonetes de gasolina matriculats abans de 2000 i els de dièsel anteriors a 2006). Morón ha dit que hi haurà una moratòria de 6 mesos per informar a la ciutadania de la ZBE i que hi haurà excepcions per als vehicles d’emergència, municipals "i els d’aquells veïns amb rendes baixes que no poden permetre’s canviar de cotxe".

A partir de 2028 la ZBE s’ampliarà als barris de Noguerola, Clot, Zona Alta, Universitat, Escorxador i Instituts-Sant Ignasi i les avingudes del Segre, Blondel, Madrid, Ronda i Príncep de Viana com a límits. A partir d’aquesta data tampoc no podran circular els vehicles no matriculats a Lleida que tinguin l’etiqueta ambiental B (la que porten els turismes i furgonetes de gasolina matriculats entre 2001 i 2006 i els dièsel d’entre 2006 i 2015). A partir de 2030 entrarà en vigor la tercera fase de la ZBE i s’ampliarà fins a Cappont, de manera que inclourà des de Ronda i Príncep de Viana fins a les avingudes Tarradellas, Alacant, Victorià Muñoz i la Ll-11.