Arrestat un home de 51 anys acusat de maltractar la seua mare a Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir a primera hora de la matinada de dijous un home de 51 anys acusat de suposat maltractament a la seua mare. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments a la llar. L’actuació policial va tenir lloc a les 0.10 hores en un domicili del carrer Lluís Companys després que hi acudís una patrulla al ser alertada d’un suposat cas de maltractaments. Davant dels indicis i la manifestació dels testimonis, l’home va ser arrestat i traslladat a comissaria. La Fiscalia de Lleida va obrir el 2022 un total de 25 diligències per descomptat maltractament de fills contra els seus progenitors.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana va arrestar dimecres un home de 35 anys a Pardinyes acusat d’agredir la seua parella. L’arrest es va produir a les 12.00 hores al carrer Camí de Corbins. La Guàrdia Urbana ha detingut en el que portem d’any a més de 40 presumptes autors de violència contra les dones a la capital del Segrià.

Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van registrar 343 denúncies per violència masclista a les comarques lleidatanes en el primer trimestre de 2024, la qual cosa suposa un augment del 22,5% respecte al mateix període de l’any passat. A més, els hospitals han notificat 53 casos de maltractament infantil fins setembre a la demarcació, dels quals 19 han estat per abusos.