Primera intervenció a Lleida d'extirpació de tumor cerebral maligne amb exoscòpia

Equip de Neurocirurgia de l'HUAV operant amb exoscòpia un tumor maligne.Cedida per l'HUAV

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) ha realitzat per primera vegada a Lleida una cirurgia assistida per exoscòpia amb l'objectiu d'extirpar un tumor cerebral maligne. La intervenció va permetre una cirurgia de màxima precisió en un cas d'alta complexitat i la pacient va rebre l'alta la setmana passada, al cap de set dies de la intervenció, recuperada i sense seqüeles. L'exoscopi permet tenir en un sol aparell visions de microscopi i de mida real, amb un gran nivell de detall i en tres dimensions. També s'ha utilitzat la tècnica 5-ALA de resecció guiada per fluorescència.

L'equip de Neurocirurgia, liderat pels cirurgians Milton Martínez Madrigal i Víctor Martínez Alcañiz, s'ha fet servir de la tècnica de la llum fluorescent que ajuda a distingir on acaba el tumor i on comença el teixit sa del cervell. Els cirurgians expliquen que l'exoscopi permet tenir, en un sol aparell, visions de microscopi i de "mida real", amb un "nivell de detall molt gran i en tres dimensions", mentre que el 5-ALA, permet una "resecció més precisa, perquè la zona tumoral brilla i queda ben delimitada" gràcies a la llum fluorescent. Això es tradueix en un menor nombre de complicacions postoperatòries.

El gran avantatge és que el professional de cirurgia no ha d'utilitzar un microscopi i pot operar amb el cap aixecat, mirant una pantalla on es veu la imatge en tres dimensions. Els professionals tenen una millor visió de la zona de la intervenció i la profunditat de camp, cosa que millora la tècnica i els permet ser més precisos. A més, es tracta d'una tècnica que permet fer docència quirúrgica de primer nivell, imprescindible per a un hospital de referència en docència i investigació.

El servei de Neurocirurgia de l'HUAV treballa conjuntament amb el mateix servei de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i atén una mitjana anual de 3.000 pacients, dels quals 300 requereixen alguna intervenció quirúrgica. L'hospital lleidatà compta amb els equipaments tecnològics més capdavanters que hi ha en aquest camp.