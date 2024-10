La justícia perdona un deute de més de 260.000 euros a un empresari de Lleida que va tancar el negoci per la crisi del 2008

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha perdonat un deute de 260.469,94 euros a un empresari lleidatà la situació d’insolvència del qual es va originar en haver de tancar el seu negoci de comercialització de pintures per a automòbils per la crisi del 2008. D’aquesta manera, el jutge aplica la Llei de la Segona Oportunitat i, per tant, l’exonera del passiu insatisfet. Quant als fets, segons Bergadà Abogados, que ha portat el cas, es remunten a l’any 1993 quan l’home va iniciar un negoci dedicat a la comercialització de pintures per a automòbils. Després d’anys d’activitat, el negoci es va veure afectat per la crisi econòmica del 2008, ja que la demanda de treball per part dels clients va disminuir i alguns van deixar de pagar-li. Arran d’això, no va poder afrontar els deutes que havia contret prèviament amb proveïdors i creditors. De fet, va avalar les obligacions adquirides i, fins i tot, a títol personal va firmar reconeixements de deute amb alguns d’ells.

El 2012 l’empresari es va veure obligat a tancar el negoci. "L’advocada que teníem en aquell moment em va dir que no fes una suspensió de pagaments perquè en haver-hi avals de poc serviria. A més, vaig liquidar el meu deute amb els treballadors que tenia, Hisenda i Seguretat Social. També vaig intentar arribar a acords amb els proveïdors i la majoria els van acceptar, però uns pocs no", comenta l’home. Així mateix, els béns de la societat van ser subhastats, mitjançant execució hipotecària, però no es va poder cobrir tot el deute, per la qual cosa, en estar avalada per l’home, i que posteriorment aquesta va ser cedida a un fons, la restant pendent se li va exigir. Després del tancament del seu negoci, va buscar feina en diverses empreses del sector, fins que el 2016 va trobar feina per compte d’altri. No obstant, el juliol 2022 va ser acomiadat per causes de la pandèmia i això li va ocasionar una reducció dels seus ingressos encara més dràstica.

Per tot això, es va veure immers en una situació en la qual no va poder fer front als impagaments acumulats. Fins i tot, també recorda que "durant anys he patit les trucades incessants i diàries, amb amenaces incloses, per part del fons que es va quedar el deute. Era un malson, ja que, encara que bloquejava el número des del qual em trucaven, ho feien des de d’altres. També trucaven a la meua dona preguntant per mi", afegeix l’home.

Per la seua part, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, manifesta que "aquesta pràctica no només és èticament qüestionable, sinó que també infringeix lleis de protecció de dades i privacitat".

La bona notícia va arribar recentment, quan el magistrat del Jutjat Mercantil número 1 de Lleida perdonava un deute de 260.469,94 euros a l’empresari lleidatà gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. "Va ser tot molt ràpid. A més, jo tenia assumit que estava en una situació d’insolvència i que havia pres una bona decisió d’acollir-me a aquesta llei", exposa. Per aquesta raó, "la trucada de Bergadà Abogados per comunicar-me l’exoneració del passiu insatisfet va suposar un alleujament i un gran descans. He cotitzat 48 anys i ara que m’he pogut jubilar podré disfrutar amb la meua dona de la jubilació sense que ningú ens molesti. Tornem a viure", conclou.