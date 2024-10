L'Arnau de Lleida, primer hospital de l’Estat distingit amb una certificació d’excel·lència pel bon ús dels antibiòtics

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) ha estat el primer hospital de l’Estat espanyol en aconseguir l’autocertificació PROA d’Excel·lència, atorgada pel Ministeri de Sanitat en el marc del Pla nacional contra la resistència als antibiòtics (PRAN). Segons explica el centre, aquest pla té entre els seus objectius la implantació del Programa d'optimització de l'ús dels antibiòtics (PROA), tant a l’àmbit hospitalari com a l’atenció primària. Aquests programes treballen en l'optimització de la prescripció d'antibiòtics per millorar el pronòstic dels pacients que els necessiten, per minimitzar-ne els efectes adversos, controlar l'aparició de resistència i garantir l'ús de tractaments cost-eficaços.

Una formació del pla PROA.ICS Lleida

El sistema d’avaluació de la qualitat agafa com a referència les Normes de certificació dels equips PROA hospitalaris i comunitaris, aprovades el 2022 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquestes Normes es basen en l’avaluació de múltiples estàndards requerits, identificats i consensuats pel PRAN amb les societats científiques, com la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFAP-SEFH) i la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), i amb la col·laboració de les comunitats autònomes.

Alfredo Jover, cap de secció de la Unitat Territorial d’Infecció Nosocomial i Política Antibiòtica (UTIN), afirma que aquesta certificació “significa un reconeixement als més de 10 anys de trajectòria del projecte PROA de Lleida (P-ILEHRDA), que ha aconseguit millorar els indicadors de l’ús dels antibiòtics i sensibilitzar sobre l’amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública, així com fomentar l’ús racional d’aquests medicaments”.