'Consulta' a veïns de Lleida per definir els usos de la vella estació de busos i les 'platges' del riu

L’ajuntament de Lleida portarà a terme a partir del novembre dos processos participatius perquè els veïns decideixin els futurs usos de l’antiga estació d’autobusos del carrer Saracíbar i definir el projecte de les Platges de Lleida, una promesa electoral del govern actual del PSC que preveu habilitar espais de lleure i culturals al marge dret de la canalització. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentació del projecte de Pressupostos Participatius Imaginem, amb el qual volen establir les bases per fomentar una participació més activa de la ciutadania en els projectes de ciutat a través de jornades obertes i tallers participatius amb experts per a cada àmbit.

A més de redefinir l’antiga estació de busos i el projecte de les platges, també hi haurà un procés participatiu per definir la futura àrea esportiva de Llívia, que es farà als voltants de l’escola; els futurs usos del passatge de Santa Anna; acabar d’elaborar el pacte per al civisme i la convivència i ultimar la iniciativa Barris Vius, que té com a meta transformar urbanísticament i socialment els barris dels Mangraners, Mariola, Centre Històric i Clot. Així, Larrosa va detallar que el primer procés participatiu que iniciaran serà el de l’antiga estació d’autobusos el 4 de novembre; el de les platges de Lleida arrancarà el dia 11 del mateix mes; el 25 començaran amb el de Llívia i el 9 de desembre, amb el del passatge de Santa Anna.

D’altra banda, sobre la seua durada, Larrosa va assenyalar que no hi ha dates fixades, ja que “cada procés participatiu té un calendari i unes casuístiques i escenaris diferents”.Sobre com seran aquests processos, Larrosa va dir que “volem que la ciutadania pensi, participi i proposi idees per millorar la ciutat i que aquestes tinguin una tangibilitat i resposta per part de l’administració”.

Per la seua part, el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va detallar que “volem uns processos participatius òptims, coherents, efectius i eficients, independents dels tempos polítics”, i que amb el projecte Imaginem buscaran “crear una metodologia per a cada projecte, estandarditzar els seus processos, promoure la participació activa i establir un manual de bones pràctiques per determinar les bases per a futurs processos”. Així mateix, va detallar que cada procés constarà de tres fases: una de formativa perquè els tècnics municipals tinguin els coneixements, les eines i la metodologia per seguir; iniciar el procés amb assessorament de les empreses especialitzades Momentumlab i Mutu per garantir-ne el funcionament; i la redacció del manual per deixar escrit el procés, el retorn de les propostes i una valoració de com ha anat cada cas concret per a futurs processos.“Volem capgirar la participació, sabem que és un repte però volem aplicar metodologies efectives i innovadores”, va concloure Enjuanes.