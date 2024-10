El Mercat del Pla de Lleida, local de coworking

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat del Pla podria convertir-se en un espai de coworking, si prospera la proposta que l’entitat Aplec Cooperatiu ha presentat a la Paeria per assumir la gestió de l’edifici i habilitar-lo com a seu de les seues tretze cooperatives i de les que s’hi vulguin sumar. Així, preveu habilitar sales i despatxos d’ús compartit a l’interior del Mercat amb estructures modulars senzilles, perquè les cooperatives hi puguin desenvolupar la seua activitat en horari de matí i de tarda.

Per la seua banda, l’alcalde, Fèlix Larrosa, valora molt positivament la proposta, ja que s’alinea amb l’objectiu del Pla d’Acció Municipal de revitalitzar el Centre Històric com un districte obert a la creativitat i la innovació, que aposta pels joves. L’ajuntament té previst licitar pròximament la concessió del Mercat orientada a entitats sense ànim de lucre que puguin liderar un projecte atractiu per al Barri Antic.Les cooperatives d’Aplec Cooperatiu compten amb 160 socis i una trentena de treballadors fixos, i una facturació anual conjunta d’uns 9 milions. Són de l’àmbit de la cultura, comunicació, educació, habitatge, serveis lingüístics, consum, alimentació, producció audiovisual i serveis socials.

A més de compartir espai físic i recursos materials, volen promocionar el cooperativisme i l’economia social i solidària, així com la incubació i acceleració d’altres cooperatives, potenciant aliances amb agents culturals, educatius i empresarials. Així mateix, aquest projecte se sumarà al de la Casa de Fusta, situat al carrer Cavallers, un local autogestionat d’ús comú per a joves emprenedors que ara acull catorze coworkers.

Les tretze entitats de l’Aplec Cooperatiu

Growords (serveis lingüístics i de traducció), La Llamborda (associació feminista), La Mangrana (revista cultural), Tres Cadires (lleure educatiu), Lo Fato (consum responsable), Recoop (sostenibilitat alimentària), Ocell de Foc (atenció a joves amb problemes de salut mental), Octubre (productora audiovisual), Obrint Portes (habitatge), Ponent Coopera (impuls al cooperativisme), Actua (atenció a persones en situació de risc), La Boqueria (arquitectura) i Sarau (màrqueting digital).