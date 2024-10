L'Horta de Lleida cataloga en un inventari 290 elements per protegir-los

La comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida va presentar ahir l’estudi del Patrimoni Material i Immaterial de l’Horta, un projecte que té com a finalitat fer “un inventari de tots els elements de valor arquitectònic, arqueològic, sociocultural, natural, ambiental i paisatgístic” de totes les partides i que consta de 290 elements. La gran majoria (134) corresponen a construccions antigues o d’alt valor històric, com per exemple el Molí de Cervià o les ermites de Butsènit i Grenyana.

També hi ha 57 elements naturals com el Parc Ambiental de Serrallarga o la Serra de Puigdevall; 35 de relacionats amb l’aigua com els Aiguamolls de Rufea; 33 d’arqueològics com els vestigis de la Guerra Civil a prop de la Bordeta; i 31 elements amb valor etnològic com els Aplecs de Butsènit i Grenyana.

La presentació de l’estudi va tenir lloc a Serrallarga a càrrec de la historiadora Olga Paz, que va assenyalar que amb aquesta iniciativa es busca “posar en relleu aquests elements i la seua difusió entre la societat, buscant la implicació del teixit social, cultural i ambiental”. Va afegir que l’elaboració de l’inventari es farà per fases i que per a cada element que s’hi vulgui incloure es farà una fitxa tècnica amb les seues característiques, ubicació i cartografia, conservació, accessibilitat, imatges i documentació històrica i si són privats o públics.A la presentació de l’estudi van assistir representants de la FAV, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias.