L'Horta denuncia petits talls de llum habituals en diverses partides

Veïns de l’Horta denuncien que pateixen microtalls de llum de forma habitual, “gairebé diàriament”. El president de la comissió veïnal de l’Horta, Francesc Montardit, explica que tenen lloc sobretot al matí i solen durar pocs minuts. “Sembla que no, però són realment molestos perquè desconfiguren sistemes de reg, electrodomèstics i rellotges digitals”, afirma. Montardit atribueix els talls al fet que “les línies estan obsoletes i els transformadors s’han quedat justos”, precisa que els talls tenen lloc en tot l’Horta i cita Empresseguera, Camí de la Mariola, Vallcalent o Quatre Pilans com algunes de les partides més afectades. Per la seua part, Endesa afirma que no té constància de cap casuística que causi aquest tipus d’incidències a la zona, però assegura que “estem totalment permeables i estem oberts a les opinions dels usuaris”.

“S’hauria de fer més manteniment a tota la xarxa, els veïns es queixen pels talls de llum recurrents”, indica la presidenta de l’associació de veïns de Montserrat i Boixadors, Montse Casadellà. L’última errada en aquesta zona va ser dijous, amb un centenar de clients afectats. Endesa ha instal·lat un grup electrogen a la urbanització del Club Tennis Lleida per garantir el subministrament a tots els veïns i preveu restablir la connexió habitual “aviat”. Un portaveu de la junta veïnal de la urbanització va explicar ahir que “els tècnics ens han demanat que desconnectem les plaques solars de les nostres cases davant de possibles sobrecàrregues i estan aixecant un tros de carrer per desenterrar cables i reparar l’avaria”. Una altra veïna va lamentar que “el nostre transformador té més de seixanta anys i els cables van per pals de fusta, alguns de corcats, que cauen de tant en tant”.

Voreres ‘silvestres’ a Boixadors

Els veïns de Boixadors i de la urbanització del Tennis Lleida denuncien que la majoria de les voreres dels seus carrers “són perilloses perquè creixen males herbes que l’ajuntament només treu quan ens queixem”. També alerten de clots a l’asfalt i demanen soterrar les línies de telèfon i llum “perquè no fallin cada dos per tres”, afirmen. Així, l’associació de veïns del Tennis Lleida espera reunir-se pròximament amb el govern municipal per plantejar millores urbanístiques a la zona.