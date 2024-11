Preparatius per a la reforma de rambla Ferran a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La reforma de rambla Ferran començarà dilluns vinent i l’empresa adjudicatària, Arnó, ja ha començat a acumular material al passeig central i a protegir els troncs dels arbres. Es preveu que les obres durin nou mesos. Comportaran el tancament del trànsit entre els carrers Anselm Clavé i Riquer en direcció a Francesc Macià. Els vehicles que vulguin anar cap a Blondel ho hauran de fer per Príncep de Viana, avinguda del Segre i continuar per Riquer i Francesc Macià. La reforma consistirà a eliminar un carril de circulació en direcció Blondel per ampliar la vorera d’aquest costat. Així mateix, demà hi haurà mercat a la rambla al seu lloc habitual, però en els propers mesos es traslladarà a Francesc Macià.