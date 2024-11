Una víctima d'accident: “Hem de conscienciar els joves que un cotxe no és un joguet”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Jacob Nadal va patir un accident de trànsit fa 19 anys quan tornava amb uns amics de sopar a Lleida. El vehicle en el qual viatjava de passatger posterior va patir una sortida de via. “A la resta no li va passar res, però jo vaig tenir una lesió medul·lar”, va explicar ahir. Des d’aleshores ha sumat esforços per conscienciar i sensibilitzar sobre les causes i conseqüències dels sinistres vials. Nadal va ser un dels participants ahir a la representació Canvi de Marxa a l’Auditori Enric Granados, on entre ahir i avui passaran més de 1.700 alumnes de 21 centres lleidatans. “Hem de conscienciar els joves, que ben aviat seran conductors, que un cotxe no és cap joguet, que és una màquina de matar”, va asseverar. Per això, es mostra satisfet amb aquestes iniciatives.

“Només que aconsegueixi entrar al cap d’un d’ells, ja haurà valgut la pena”, va afirmar, a la qual cosa va afegir que “es consciencien bastant quan et veuen en una cadira de rodes”. Un altre dels testimonis va ser el de Marilina Ferrer, directora d’Stop Accidents a Catalunya, que va perdre la seua família després que xoquessin amb un altre vehicle que anava en direcció contrària. “És una bona iniciativa per crear consciència i educar els futurs conductors perquè s’acostumin a tenir una mobilitat segura i a desplaçar-se amb seguretat”, va afirmar. Així mateix, va destacar la participació dels serveis d’emergències, amb el testimoni real d’un bomber, un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida i un sanitari del SEM. Com a novetat, aquest any s’incorpora el testimoni d’un infractor que, a través d’un vídeo, va explicar que va provocar la mort d’una persona després de conduir ebri.Abans de la representació, l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, va assenyalar que els accidents de trànsit s’han incrementat un 8% aquest any a la capital però s’han reduït un 30% els ferits greus. En aquest sentit, va destacar que la majoria dels sinistres són lleus i que només en un de cada sis hi ha alguna persona ferida. Des de començament d’any s’han registrat uns 1.700 accidents a Lleida, tenint en compte que cada dia circulen per la ciutat uns 300.000 vehicles. Per la seua part, la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, va lamentar que aquest any s’han registrat dos víctimes mortals i va insitir en les activitats de prevenció i sensibilització, també respecte als patinets elèctrics i les bicicletes.