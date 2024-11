Un expert en canvi climàtic de la UdL: “No hi va haver cap alerta i és responsabilitat dels polítics”

“Una cosa és avisar la gent que plourà molt i una altra dir-los que pot produir conseqüències catastròfiques i que la seua vida corre perill. No es va arribar a emetre una alerta a València, només avisos que plouria molt.” Ho afirma el professor d’enginyeria forestal i canvi global de la Universitat de Lleida (UdL), Víctor Resco, que considera que una vegada que al matí l’agència meteorològica va llançar l’avís de perill màxim per precipitacions, automàticament s’hauria d’haver activat l’alerta perquè la població tingués coneixement real de la situació. Assegura que les alertes les emeten els gestors de les emergències, com Protecció Civil o el 112, però que subratlla que “la responsabilitat és dels polítics i no és acceptable que menteixin” sobre això.

A més, veu necessari tenir accés a previsions meteorològiques més precises per poder efectuar alertes anticipades i acoblar la informació amb models hidrològics i dades orogràfiques sobre la zona, així com amb informació sobre població i elements vulnerables. Així es podria comunicar el risc real. Va apuntar que se sap per on discorrerà l’aigua en cas d’avingudes per pluja torrencial i va recordar que en algunes localitats amb prou feines va ploure, però van ser devastades per la riuada posterior i la població no va ser conscient que podia ocórrer.

Opina que els dirigents de les administracions haurien de tenir formació en aquest sentit i també la població, per saber els riscos a què estan exposats quan compren una casa i com actuar en cas de ser necessari. Així mateix, avisa que amb el canvi climàtic fenòmens extrems com inundacions i megaincendis seran cada vegada més recurrents.

Situen en 89 la xifra oficial de desapareguts a València Les oficines ante mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb metges forenses van xifrar ahir en 89 els casos de desapareguts actius a causa de la dana a València, segons el Centre d’Integració de Dades. Aquests casos actius corresponen exclusivament a les denúncies en què els familiars han aportat diferents dades i han facilitat mostres biològiques que permetin la identificació posterior dels seus familiars. A més, s’ha de tenir en compte que hi ha 62 cossos sense identificar.Per un altre costat, el dispositiu de recerca de les quatre persones que encara constaven com a desaparegudes a la població de Letur, a Albacete, va trobar ahir dos cadàvers. A última hora de dilluns va aparèixer una extremitat i, durant el matí d’ahir, van trobar la resta del cos a 500 metres del final del poble. A última hora de la tarda es va trobar el cos d’un segon home.

Ajornada la vaga d’autobusos i grues de dilluns vinent, dia 11

Els sindicats UGT i CCOO van anunciar ahir que ajornen la segona jornada de vaga del transport de viatgers, prevista per al dilluns 11, per la catàstrofe provocada per la dana. “Els serveis de transport de viatgers per carretera amb autobús i grues autopropulsades són essencials en aquests moments”, va assenyalar CCOO en el seu comunicat, mentre que UGT va assegurar que seria “irresponsable” tirar endavant l’aturada i es van posar a disposició de la ciutadania i l’Estat per “tenir de tots els recursos possibles en mobilitat i logística”. La primera jornada de vaga va ser el 28 d’octubre i està previst que els dies 28 i 29 de novembre, i el 5 i 9 de desembre també hi hagi aturades. La vaga es va convocar perquè els treballadors d’aquest sector puguin jubilar-se als 60 anys.

Els trens de Rodalies a Lleida ja van circular ahir amb normalitat

Tras l’episodi de pluges torrencials de dilluns a Barcelona i Tarragona, Catalunya va recuperar ahir la normalitat en les comunicacions ferroviàries i per carretera, encara que amb excepcions. Renfe va informar que totes les línies de la companyia van funcionar ahir sense problemes excepte la R17, que enllaça Barcelona amb Salou i Port Aventura, que finalment es va obrir al migdia en comprovar que no hi havia danys en la via. Així mateix, un despreniment va obligar a interrompre el servei de la línia R6, que uneix el Llobregat amb l’Anoia entre Sant Esteve Sesrovires i Igualada. Respecte a les carreteres, la Generalitat va informar que ahir només hi havia afectacions en l’A-27 a l’altura de Valls, que es va veure afectada per un despreniment i hi havia un carril de circulació per sentit.