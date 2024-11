El comboi d'Ovelles Negres ja ha sortit de Lleida cap a València amb ajuda humanitària

El grup de voluntaris d'Ovelles Negres ja ha sortit de Lleida cap a les zones catastròfiques que va deixar la DANA a València, Catarroja i Algemesí, en un comboi d'un tràiler i set furgonetes, per tal de proporcionar ajuda humanitària a les zones afectades per les recents inundacions de la DANA.

El comboi, format per un tràiler de 16 metres i fins a set furgonetes, compta amb la participació de particulars, el restaurant Aloha de Lleida, l'associació Biciklistes de Lleida i agents de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Segons ha explicat a SEGRE Miquel Pocino, un dels organitzadors, "ho fem tot desmarcats d'entitats oficials i ajuntaments. Tot és voluntari i suposa una despesa econòmica pels que la fem, però amb orgull de poder fer-la." Els participants han llogat furgonetes i han recollit i comprat material de neteja, aliments i material sanitari. Entre Biciklistes, Aloha i la Guàrdia Urbana, s'han recaptat més de 2.000 euros per a la causa.

El destí inicial del comboi serà Catarroja i Algemesí, on es posaran en contacte amb la gent dels pobles per determinar cap a on dirigir-se per lliurar l'ajuda directament a les persones necessitades. En total, diu Pocino, "s'ha aconseguit material suficient per omplir dos tràilers". Els voluntaris tornaran a Lleida el mateix dilluns, un cop descarregat tot el material.

Segon viatge d'Ovelles Negres

Aquesta setmana l’associació Ovelles Negres Solidàries ja va carregar diverses furgonetes amb el material que havien recollit i van partir cap a les zones afectades com Torrent i la zona sud. Botelles d’aigua, roba, mantes, productes de neteja i d’higiene, així com aliments. Voluntaris van unir forces per carregar les furgonetes amb el material que tenien en una nau cedida al polígon Els Frares, el seu magatzem al barri de la Bordeta i el material recollit a les instal·lacions del Lleida Esportiu.