Projecte juvenil per definir la Lleida del futur amb la IA

Que els joves decideixin com ha de ser la Lleida del 2060 amb l’ajuda de la intel·ligència artificial (IA). Aquest és l’objectiu del projecte “La Veu dels joves en l’era de la intel·ligència artificial: reptes i oportunitats”, una iniciativa que ahir va presentar l’ajuntament en col·laboració amb l’associació Prosec i la Universitat de Lleida (UdL) en què participaran 400 joves repartits en diversos grups de treball.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, i l’edil de Joventut, Xavi Blanco, van detallar que aquest projecte està centrat en la Mariola i el Centre Històric, tindrà una durada d’un any i culminarà el 2025 amb un congrés de la joventut a la Llotja amb 1.000 persones, que ha estat possible gràcies a una ajuda de 42.900 euros del programa europeu Erasmus +. Els seus resultats i conclusions es portaran a debat al ple “amb l’objectiu de traçar les línies a seguir per aconseguir la Lleida que volem”, van assenyalar.

El portaveu de Prosec, Guillem Solé, va assenyalar que la iniciativa “és il·lusionant i molt motivadora per als joves, ja que seran els que defineixin com serà la ciutat del futur”. Per la seua part, el professor de la UdL Ferran Lega va assegurar que ja tenen un grup de treball que està analitzant com serà el mobiliari i la via pública del futur Centre Històric i va remarcar que la IA “serveix de punt de partida per desenvolupar les nostres idees, és una eina més”.