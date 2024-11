Els paradistes que queden al mercat de Fleming: “És sempre el mateix, si ens n’anem ja no tornarem”

Als cinc paradistes que queden al mercat de Ronda-Fleming no els convenç la proposta de la Paeria, amb un gran supermercat i 300 metres quadrats per a ells, ja que afirmen que si han d’abandonar l’espai durant les obres de reforma ja no tornaran.

Així ho assegura Josep Forcada, que regenta una carnisseria i assenyala que “l’ajuntament ens ha dit que ens facilitarien els tràmits per anar-nos-en a un altre local mentre duri la reforma, però jo tinc clar que si ens n’anem ja no tornarem, o com a mínim serà molt difícil”. La postura de Forcada i dels paradistes era seguir al mercat durant la reforma o que els habilitessin un espai alternatiu “però no ho han contemplat i tot apunta que els que som ara no seguirem i vindran nous paradistes, per la qual cosa sí que ens fan un acompanyament, però fins a la porta”.

Per un altre costat, també va recordar que la proposta d’habilitar una “locomotora comercial” al mercat “ja es va plantejar abans, és sempre el mateix”.