Rècord d’opositors per optar a 60 places d’auxiliar de la Paeria de Lleida

Ser funcionari està molt de moda i no hi ha millor prova per demostrar aquesta afirmació que les més de 800 persones que ahir es van presentar a les oposicions per optar a les seixanta places d’auxiliar administratiu de la Paeria, que es van celebrar al campus de Cappont de la Universitat de Lleida i van transcórrer sense incidents. Inicialment s’hi van inscriure 1.037 persones, però finalment només s’hi van presentar 808, de manera que hi havia un total de tretze aspirants per plaça. Una circumstància que va provocar que els assistents busquessin obtenir la màxima puntuació. “Vista la competència que hi ha no n’hi ha prou amb aprovar, la prova és bastant assequible, però el més important és treure la nota més alta possible”, va dir en aquest sentit una de les aspirants.

Les 60 places convocades són per cobrir les vacants de la plantilla municipal, que poden estar ocupades de forma provisional per personal interí. L’ajuntament va confirmar que la d’ahir és la convocatòria de places per a una mateixa escala professional que més aspirants ha registrat. De fet, la majoria dels que s’hi van presentar eren interins, tant del mateix ajuntament com d’altres administracions públiques, que buscaven guanyar-se la plaça. També hi va haver aspirants que venien de l’empresa privada que anaven a la recerca “de l’estabilitat i tranquil·litat que et dona tenir una plaça de funcionari municipal”. No obstant, alguns van reconèixer que venien “sense gaire preparació i a provar sort”, ja que s’havien presentat a diversos processos d’oposicions d’altres administracions públiques.

La prova d’ahir consistia en un exercici teòric tipus test amb 50 preguntes i un de pràctic, a més d’una prova de coneixements de llengua catalana per a aquells que no tenien el nivell acreditat. En línies generals, la majoria dels preguntats reconeixien que “la prova és assequible, malgrat que algunes preguntes eren complicades perquè et demanaven escriure articles sencers de la Constitució o del Codi Civil”. D’altres en canvi van apuntar que “no hi havia gaires preguntes trampa, però la dificultat que tenim ha estat que molts no hem tingut gaire temps per preparar-nos les proves per la feina i la família”. Per aquest motiu, diversos aspirants van admetre que “si me l’hagués preparat millor, la prova no hauria suposat cap dificultat”.

El procés d’oposició té una puntuació màxima de 100 punts i amb la prova d’ahir es podia arribar fins als seixanta. Els aspirants que superin aquesta primera fase passaran a la fase de concurs, en la qual s’avaluaran els seus mèrits amb un màxim de quaranta punts. “La sort ja està tirada, avui hem demostrat el que sabem, i ara avaluaran el nostre currículum”, va dir un aspirant després de fer la prova.