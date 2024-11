Una macrooperació de la Policia Nacional deté a 40 persones, dos a Lleida, per pornografia infantil

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional han detingut 40 persones en 23 províncies espanyoles per tinença, producció i distribució de pornografia infantil. En la macrooperació, coordinada amb la Fiscalia Especial de Criminalitat Informàtica, hi han pres part més de 200 policies d'arreu de l'Estat i s'han dut a terme més de 60 registres en 32 províncies diferents, dues de les detencions a Lleida.

Entre els arrestats hi ha un home productor de material pedòfil que feia servir víctimes menors del seu entorn familiar per elaborar fotos i vídeos amb contingut sexual. Fruit dels escorcolls practicats, els agents han intervingut nombrosos dispositius electrònics: 58 telèfons mòbils, 19 ordinadors, 37 discs durs i USB, 6 tauletes, i diversos dispositius d'emmagatzematge.

La investigació, iniciada per agents especialitzats de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, ha estat d'una gran complexitat per la quantitat de persones investigades, les nombroses plantilles policials i autoritats judicials involucrades, així com pels milers d'arxius d'explotació sexual infantil intervinguts i el seu posterior anàlisi.

40 detinguts i més de 60 escorcolls en diferents províncies

Durant l'explotació de l'operació, realitzada a principis d'aquest mes, s'han detingut 40 persones (tres d'elles menors d'edat) i n'han quedat 13 més com a investigades no detingudes. Les detencions s'han produït a Barcelona (5), Lleida (2), Tarragona (1), Cantàbria (1), Balears (3), Cadis (2), Jaén (1), Màlaga (2), Granada (2), Sevilla (2), Las Palmas (1), Tenerife (1), Ciudad Real (1), Madrid (5), Àlaba (1), Biscaia (1), València (3), Toledo (1), Ceuta (1), La Corunya (1), Navarra (1), Zamora (1) i Alacant (1).

Un dels detinguts és un productor de material il·lícit que abusava de menors del seu entorn, havent-se identificat cinc víctimes. També s'ha arrestat una dona de 20 anys amb nombrós contingut pedòfil al seu mòbil, i un home condemnat el 2023 a presó per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual a menor de 16 anys, al domicili del qual s'han trobat milers d'arxius de material sexual infantil.

La Policia recorda la importància de no compartir ni emmagatzemar aquest tipus d'imatges, ja que seria incórrer en un delicte, i anima a denunciar-ho a través del correu electrònic denuncias.pornografia.infantil@policia.es. La investigació segueix oberta a l'espera de localitzar i detenir tres persones més que es troben a l'estranger, per a les quals s'han iniciat els mecanismes de cooperació policial internacional via Europol i Interpol.