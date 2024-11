Convoquen una concentració a la torre de Moradilla per instar a recuperar-la

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Lleida 1936 ha organitzat per a l’1 de desembre a les 12.00 hores una concentració davant de la torre del Tossal de Moradilla per reclamar-ne la recuperació, després que amb el recent esfondrament d’una de les parets ja només quedin dretes les restes de dos murs, com va publicar aquest diari.

Els membres del col·lectiu esperen que aquesta acció serveixi per “forçar” l’ajuntament que concreti quines actuacions emprendrà respecte a la torre, segons va indicar una integrant de l’entitat.

Així mateix, va apuntar que cal actuar també en l’entorn de la torre, que també està deteriorat, amb referència a una trinxera, un búnquer i dos jaciments medievals.

La Plataforma Lleida 1936 està formada per diferents entitats, com el Centre d’Estudis del Segrià (que ja va avisar del mal estat de la torre), el Centre Excursionista, els Amics de la Seu Vella o l’Associació Cultural Gardeny.

La torre de Moradilla està ubicada a l’Horta de Lleida, a prop de l’Ll-11 i en el límit amb el terme dels Alamús. Data del segle XIX, està catalogada com a bé cultural d’interès local i és l’única que queda a Ponent d’una línia de telegrafia òptica entre Lleida i Barcelona, prèvia a l’ús del telègraf convencional.