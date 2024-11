Continua aquest divendres la vaga dels autobusos, amb protesta a l'avinguda Catalunya de Lleida

La vaga dels conductors del sector de transport de viatgers d’ahir per poder accedir a la jubilació anticipada als 60 anys es va saldar sense incidències destacables i amb poc seguiment, al voltant del 20% segons van informar els mateixos convocants. Una aturada laboral que va perdre manxa respecte a la que hi va haver fa un mes, a causa que aleshores estava promoguda pels sindicats minoritaris, UGT i CCOO, mentre que la d’ahir, que segueix avui, només està convocada per CCOO. La jornada va començar amb piquets informatius a les cotxeres dels autobusos i en les de les principals empreses de transport. Paral·lelament, una manifestació amb una trentena de persones va tallar de forma intermitent l’avinguda Catalunya fins a mig matí, que va generar problemes de mobilitat a la ciutat. Malgrat la protesta, els serveis mínims dels busos urbans es van respectar. Eren els mateixos que en l’anterior aturada: del 40% en hores punta (de primera hora a les 9.30 hores i entre les 16.00 i les 20.00) i del 20% la resta. Encara amb tot, això no va evitar que alguns usuaris es queixessin de retards en el servei i falta d’informació sobre la vaga. El gerent d’Autobusos de Lleida, Carles Soldevilla, va assenyalar que “el dia ha transcorregut sense incidents i l’únic problema de mobilitat ha estat quan els manifestants han tallat l’avinguda Catalunya”. El president del comitè d’empresa, Paco Morales, va reconèixer que “el seguiment ha estat menor que fa un mes i no hi ha hagut problemes, creiem que demà [per avui] l’afectació serà més o menys la mateixa que avui”. El seguiment va ser menor als busos interurbans, amb serveis mínims en diverses línies.

«Paciència i a esperar que arribi aviat l’autobús»

Guillermina, Carme

i Antonieta - SCD

“M’he assabentat de la vaga quan he vist els cartells de serveis mínims als autobusos, m’han dit que la meua línia no està afectada, però ja porto 20 minuts esperant”, va dir la Carme, que era en una parada d’avinguda del Segre. En canvi, la Guillermina i l’Antonieta estaven informades de l’aturada, “per això hem sortit amb temps”. Després de conèixer que la vaga era perquè els conductors puguin tenir jubilació anticipada, les tres ho van veure una reivindicació justa. “Doncs paciència i a esperar el bus”, van afegir.